Явлинский извинился перед теми, кого задела его статья о Навальном

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский принес извинения тем, кого задели его слова в статье об оппозиционере Алексее Навальном.

Он отметил, что критика Навального в его статье – это критика направления, которое становится все более опасным для России. Политику Навального он ранее назвал «популизмом и национализмом».