Явлинский извинился перед теми, кого задела его статья о Навальном

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский принес извинения тем, кого задели его слова в статье об оппозиционере Алексее Навальном.

Он отметил, что критика Навального в его статье – это критика направления, которое становится все более опасным для России. Политику Навального он ранее назвал «популизмом и национализмом».

Явлинский раскритиковал Навального в статье

В своей статье Явлинский выразил мнение, что протестные акции не смогут склонить руководство страны к мирному диалогу с оппозицией. Он добавил, что в последние годы протестные волны никогда не представляли серьезной проблемы для властей.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйГригорий Явлинский
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