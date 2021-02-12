Явлинский извинился перед теми, кого задела его статья о Навальном
12 февраля 202111:56
Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский принес извинения тем, кого задели его слова в статье об оппозиционере Алексее Навальном.
Он отметил, что критика Навального в его статье – это критика направления, которое становится все более опасным для России. Политику Навального он ранее назвал «популизмом и национализмом».
В своей статье Явлинский выразил мнение, что протестные акции не смогут склонить руководство страны к мирному диалогу с оппозицией. Он добавил, что в последние годы протестные волны никогда не представляли серьезной проблемы для властей.
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12 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru