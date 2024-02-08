Явлинский вернулся в Москву из Германии

«Григорий Алексеевич вернулся в Москву», — указали в партии.

В январе Явлинского заметили в столичном аэропорту Шереметьево. Пресс-служба «Яблока» отмечала, что политик отправился на медобследование в Германию. Явлинский в 2019 году перенес операцию на позвоночнике и должен регулярно посещать медиков.

Ранее Григорий Явлинский отказался от участия в президентских выборах в 2024 году, пишет Ura.ru. Партия «Яблоко» решила не выдвигать своих кандидатов на пост главы государства.

