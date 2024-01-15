Явлинский улетел на медобследование в Германию
15 января 202418:42
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
Политик вернется в Москву в начале февраля. Ему сделали операцию на позвоночнике четыре года назад в одной из немецких клиник, и визит в европейскую страну пресс-служба назвала плановым.
Ранее сообщалось, что Явлинского заметили в Шереметьево, откуда он вылетал в Стамбул.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru