Явлинский улетел на медобследование в Германию

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский улетел в Германию на медицинское обследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

Политик вернется в Москву в начале февраля. Ему сделали операцию на позвоночнике четыре года назад в одной из немецких клиник, и визит в европейскую страну пресс-служба назвала плановым.

Ранее сообщалось, что Явлинского заметили в Шереметьево, откуда он вылетал в Стамбул.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ГерманияГригорий Явлинский

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