Явлинский прокомментировал свой отъезд из России

«Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь – я не уехал. И не надейтесь – не уеду!» – написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе партии объяснили отъезд Явлинского отпуском. «Через две недели вернется», заявили там. Явлинский выехал из России в Великобританию.

