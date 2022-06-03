Явлинский прокомментировал свой отъезд из России
3 июня 202202:17
Основатель российской партии «Яблоко» прокомментировал информацию о своем отъезде из России.
«Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь – я не уехал. И не надейтесь – не уеду!» – написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе партии объяснили отъезд Явлинского отпуском. «Через две недели вернется», заявили там. Явлинский выехал из России в Великобританию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru