В «Яблоке» назвали отпуском отъезд Явлинского из РФ

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выехал из России в Великобританию. В пресс-службе партии объяснили отъезд Явлинского отпуском.



«Через две недели вернется», — цитирует заявление партии «Интерфакс». В «Яблоке» утверждают, что глава партии уехал в отпуск в Лондон.

СМИ ранее писали, что Явлинский покинул страну еще в среду. По предварительным данным, политик вылетел из Москвы в Лондон с пересадкой в Дубае.

При этом заместитель председателя партии Иван Большаков заявил, что глава Нижегородского отделения «Яблока» Олег Родин и еще несколько членов партии уехали из России.

