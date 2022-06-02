В «Яблоке» назвали отпуском отъезд Явлинского из РФ
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выехал из России в Великобританию. В пресс-службе партии объяснили отъезд Явлинского отпуском.
«Через две недели вернется», — цитирует заявление партии «Интерфакс». В «Яблоке» утверждают, что глава партии уехал в отпуск в Лондон.
СМИ ранее писали, что Явлинский покинул страну еще в среду. По предварительным данным, политик вылетел из Москвы в Лондон с пересадкой в Дубае.
При этом заместитель председателя партии Иван Большаков заявил, что глава Нижегородского отделения «Яблока» Олег Родин и еще несколько членов партии уехали из России.
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