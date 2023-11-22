Явлинский начал сбор подписей перед президентскими выборами в России

По их итогам будет принято решение о старте, положенного по закону, официального сбора подписей в его поддержку, уточнил Рыбаков.

«Люди могут подписываться на сайте, в петициях, присылать в любом виде свои письма поддержки в "Яблоко". Это политический процесс», - отметил глава партии.

Рыбаков напомнил, что представители «Яблока» много раз собирали подписи на федеральных выборах, а, проводимый сейчас, Явлинским сбор необходим для того, чтобы определить, действительно ли есть готовность, желание и стремление большого числа граждан в стране, чтобы на выборах был кандидат, занимающий миротворческую позицию.

Ранее Григорий Явлинский заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным спецоперацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

