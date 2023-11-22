Явлинский начал сбор подписей перед президентскими выборами в России

Григорий Явлинский начал «гражданский» сбор подписей по вопросу о его выдвижении кандидатом в президенты РФ, заявил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков, передает ТАСС.

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По их итогам будет принято решение о старте, положенного по закону, официального сбора подписей в его поддержку, уточнил Рыбаков.

«Люди могут подписываться на сайте, в петициях, присылать в любом виде свои письма поддержки в "Яблоко". Это политический процесс», - отметил глава партии.

Рыбаков напомнил, что представители «Яблока» много раз собирали подписи на федеральных выборах, а, проводимый сейчас, Явлинским сбор необходим для того, чтобы определить, действительно ли есть готовность, желание и стремление большого числа граждан в стране, чтобы на выборах был кандидат, занимающий миротворческую позицию.

Ранее Григорий Явлинский заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным спецоперацию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:РоссияПартия "яблоко"Выборы Президента РоссииГригорий Явлинский

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