Явка на выборах в Москве превысила 43 %
В Москве общая явка на выборах на 15:00 составляет 43,11%. ОБ этом рассказал журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов 19 сентября, в воскресенье.
«В Москве явка на 15.00 - 43,11%, это общая, суммарная. Явка бумажная - 19%, явка электронная сейчас - 93,7% - это превышает явку на (голосовании по) конституции», - отметил Алексей Венедиктов.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации; Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве - 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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