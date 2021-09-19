Явка на выборах в Москве превысила 43 %

«В Москве явка на 15.00 - 43,11%, это общая, суммарная. Явка бумажная - 19%, явка электронная сейчас - 93,7% - это превышает явку на (голосовании по) конституции», - отметил Алексей Венедиктов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации; Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Общее число онлайн-избирателей в Москве - 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

