Явка на выборах в Германии составила 36,5% на 14:00 по местному времени

Явка на выборах в немецкий парламент составила 36,5% по состоянию на 14:00 (15:00 мск). Об этом сообщила избирательная комиссия.

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При подсчете еще не учитывались голоса избирателей, пришедшие по почте.

Напомним, на выборах 2017 года в Бундестаг явка на 14:00 составила 41,1%.

Напомним, 26 сентября, в воскресенье, граждане Германии выбирают депутатов парламента, которые сформируют новое правительство, а оно – канцлера страны. Участки закроются в 18:00 (19:00 мск).

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ПравительствоГолосованиеВыборыГермания
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