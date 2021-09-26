Явка на выборах в Германии составила 36,5% на 14:00 по местному времени
26 сентября 202117:38
Явка на выборах в немецкий парламент составила 36,5% по состоянию на 14:00 (15:00 мск). Об этом сообщила избирательная комиссия.
При подсчете еще не учитывались голоса избирателей, пришедшие по почте.
Напомним, на выборах 2017 года в Бундестаг явка на 14:00 составила 41,1%.
Напомним, 26 сентября, в воскресенье, граждане Германии выбирают депутатов парламента, которые сформируют новое правительство, а оно – канцлера страны. Участки закроются в 18:00 (19:00 мск).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru