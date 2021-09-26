Явка на выборах в Германии составила 36,5% на 14:00 по местному времени

При подсчете еще не учитывались голоса избирателей, пришедшие по почте.

Напомним, на выборах 2017 года в Бундестаг явка на 14:00 составила 41,1%.

Напомним, 26 сентября, в воскресенье, граждане Германии выбирают депутатов парламента, которые сформируют новое правительство, а оно – канцлера страны. Участки закроются в 18:00 (19:00 мск).

