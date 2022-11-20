Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%

На выборах президента Казахстана явка избирателей составила 51,16% по данным на 14:00 (11:00 мск), сообщила член ЦИК республики Сабила Мустафина.

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«В целом наблюдается активная явка по стране… В общем по республике на 14:00 получили бюллетени 6 113 621 гражданин, что составляет 51,16% от числа включенных в списки для голосования», — цитирует ее РИА Новости.

В Казахстане проходят президентские выборы - 11 950 485 избирателей могут проголосовать на 10 101 участке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаВыборыКазахстан
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