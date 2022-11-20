Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%

«В целом наблюдается активная явка по стране… В общем по республике на 14:00 получили бюллетени 6 113 621 гражданин, что составляет 51,16% от числа включенных в списки для голосования», — цитирует ее РИА Новости.

В Казахстане проходят президентские выборы - 11 950 485 избирателей могут проголосовать на 10 101 участке.

