Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%
20 ноября 202211:47
На выборах президента Казахстана явка избирателей составила 51,16% по данным на 14:00 (11:00 мск), сообщила член ЦИК республики Сабила Мустафина.
«В целом наблюдается активная явка по стране… В общем по республике на 14:00 получили бюллетени 6 113 621 гражданин, что составляет 51,16% от числа включенных в списки для голосования», — цитирует ее РИА Новости.
В Казахстане проходят президентские выборы - 11 950 485 избирателей могут проголосовать на 10 101 участке.
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20 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru