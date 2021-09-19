В Москве зафиксировали рекордную явку на онлайн-голосование

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве зафиксирована на рекордных 93,3%. Число голосовавших на выборах в Госдуму превысило явку москвичей на голосовании о поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.