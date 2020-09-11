Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве к полудню составила 48%
Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве по данным на 12:00 составила 48,14%. Об этом заявили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.
Отмечается, что дистанционное электронное голосование началось с 8:00 этой пятницы, 11 сентября и продлится до 20:00 12 сентября. А в предстоящее воскресение, 13 числа , москвичи смогут проголосовать на избирательном участке.
За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба. К слову, участники голосования (дома, онлайн или на участках) смогут присоединиться к проекту «Миллион призов». 12 и 14 сентября методом случайного отбора будут выбраны победителей, которые получат смс-сообщения с результатами розыгрыша.
Напомним, в России началось досрочное голосование на выборах в ряде регионов. Оно продлится 11 и 12 сентября, на 13 сентября назначен основной день голосования. В Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях проходят довыборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах РФ – прямые выборы высших должностных лиц. Глав Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов изберут депутаты местные депутаты. В 11 регионах страны пройдут выборы депутатов законодательных собраний.
Между тем, ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских рассказал об источниках DDoS-атак на государственные органы России во время проведения голосования по поправкам в Конституцию.
В ходе конференции ОБСЕ по кибербезопасности Крутских подчеркнул, что они происходили с территории США, Великобритании и Украины, а также ряда стран СНГ, отмечает ТАСС.
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