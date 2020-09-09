Мосгоризбирком разделил ключ шифрования для онлайн-голосования

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) прошла процедура разделения ключа шифрования на шесть частей для онлайн-голосования на столичных муниципальных выборах.

Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов подчеркнул, что для проведения дистанционного электронного голосования необходимо сформировать пару-ключ, которым зашифровываются данные голосующего и которым они расшифровываются.

«Вчера Московской городской избирательной комиссией было принято решение, что ключ шифрования делится на шесть частей», - заявил Ермолов.

Напомним, муниципальные выборы пройдут в столице в районах Марьино и Бабушкинский 13 сентября. 11 и 12 числа состоится дистанционное электронное голосование. Все проголосовавшие на выборах смогут присоединиться к проекту «Миллион призов». К слову, на портале mos.ru завершилась регистрация на онлайн-голосование на выборах в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. Его участники смогут отдать свой голос 11 и 12 сентября.

Проголосовать на избирательном участке можно будет 13 сентября (или досрочно, со 2 по 12 сентября, при уважительных причинах).