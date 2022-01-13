Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует проводить двусторонние переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Youtube-канал Open Ukraine со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Он подчеркнул, что не критикует Зеленского, но считает, что украинский президент может разговаривать с Путиным только при «лучших» союзниках Украины – ЕС и США.