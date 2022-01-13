Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует проводить двусторонние переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Youtube-канал Open Ukraine со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Он подчеркнул, что не критикует Зеленского, но считает, что украинский президент может разговаривать с Путиным только при «лучших» союзниках Украины – ЕС и США.

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«Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак», — заявил Яценюк в эфире.

Он назвал обсуждение гарантий безопасности с Москвой нонсенсом, потребовав ввести против Кремля жесткие санкции и предоставить Киеву летальное наступательное вооружение.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина будет содержать американское оружие на средства своих граждан, а власть вообще не думает о народе.

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ФОТО: intvua.com
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАрсений Яценюк
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