Журналисты опубликовали «досье Пандоры» об офшорах
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал материалы так называемого «досье Пандоры», сообщает телеканал «360».
В нем говорится о причастности лидеров некоторых государств к офшорным схемам. Речь идет о финансовых секретах 35 действующих и бывших мировых лидеров, более 330 политиках и государственных чиновниках в 91 стране, а также целом ряде беглецов, аферистов и убийц по всему миру.
Так, в «досье Пандоры» раскрываются офшорные сделки короля Иордании, президентов Украины, Кении, Эквадора и многих других. Для расследования собрали репортажи более 600 журналистов из 117 стран. Также в материалах есть сведения из файлов, которые получили в результате утечки.
В 2016 году были обнародованы «Панамские документы», которые также якобы говорили о причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Также в него попали 50 крупных американских компаний, укрывшие в офшорах 1,4 триллиона долларов.
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