Кабмин отложил выполнение «закона Яровой» по увеличению объема хранилищ трафика

Правительство РФ перенесло на сентябрь 2021 года норму «закона Яровой» о ежегодном расширении на 15% емкости хранилищ трафика. Об этом говорится в общенациональном плане восстановления российской экономики, передает ТАСС.

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Кроме того, ранее сообщалось, что кабмин может дать IT компаниям отсрочку по локализации персональных данных россиян, пишет «Газета.ру». Организациям также пообещали право на отсрочку оплаты госаренды помещений под размещение инфраструктуры.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн ранее рассказал НСН кого, в первую очередь, коснутся новые меры по регистрации IMEI и как это повлияет на цены в отрасли. По его словам, обязательная регистрация мобильников поможет ловить преступников.


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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЗаконИрина Яровая
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