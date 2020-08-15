Японцы возмутились из-за новой российской монеты

Японские читатели издания Hokkaido Shimbun возмутились известием о выходе в России новой пятирублевой монеты, которая посвящена Курильской десантной операции 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Читатели японского издания в большинстве своем посчитали действия России недопустимыми, свидетельствующими о нежелании возвращать Японии Южнокурильские острова. Пользователи призвали руководство Японии к ответным действиям.

«Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть северные территории!» — цитирует Lenta.ru пользователя под ником Tokumei.

Российская памятная монета на одной из сторон содержит изображение памятной стелы советским воинам-освободителям Курил. Памятник установлен в Петропавловске-Камчатском. Монета выпущена тиражом два миллиона экземпляров.

Напомним, между Москвой и Токио до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны. Японская сторона по-прежнему считает незанным российский суверенитет над Южными Курилами — островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Россия отвергает предмет территориального спора.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность подобных заявлений японской стороны.

«На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЯпонияКурилыКурильские Острова
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