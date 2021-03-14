Японцы бурно отреагировали на заявление российского МИД о ядерном оружии
Японские читали СМИ эмоционально восприняли заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о соответствующей реакции России на возможное размещение в Японии американских ракет наземного базирования. Перевод приводит InoSMI.
Так, Захарова обратила внимание, что подобные действия США приведут к новому витку гонки вооружений в мире. Она заявила о необходимости поиска дипломатического выхода из ситуации и предупредила, что в «появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию».
Заявление дипломата процитировали многие СМИ, и пользователи бурно отреагировали на это сообщение.
«Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!» — призвал пользователь под ником ywc.
«Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!» - возразил ему другой читатель.
Часть пользователей ожидают недовольство и критику внутри Японии кампании по размещению на ее территории американских ракет.
«А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?» — напомнил пользователь kon.
Напомним, глава МИД Сергей Лавров 12 марта на пресс-конференции заявил, «если Соединенные Штаты пойдут на размещение на территории Японии ракет средней дальности, эти их действия, несомненно, получат наш адекватный ответ».
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