Японцы бурно отреагировали на заявление российского МИД о ядерном оружии

Заявление дипломата процитировали многие СМИ, и пользователи бурно отреагировали на это сообщение.

«Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!» — призвал пользователь под ником ywc.

«Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!» - возразил ему другой читатель.

Часть пользователей ожидают недовольство и критику внутри Японии кампании по размещению на ее территории американских ракет.

«А вы уверены, что у нас так легко пройдет размещение этих американских ракет? Вы не забыли о том, какое может развернуться общественное сопротивление на местах, в том числе со стороны достаточно сильных местных органов самоуправления?» — напомнил пользователь kon.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров 12 марта на пресс-конференции заявил, «если Соединенные Штаты пойдут на размещение на территории Японии ракет средней дальности, эти их действия, несомненно, получат наш адекватный ответ».

