Японский премьер призвал заключить мирный договор с Россией
Нынешнее правительство Японии намерено «решить проблему с северными территориями» и достичь мирного соглашения с Россией. Об этом в ходе программной речи в парламенте страны заявил японский премьер Сигэру Исиба, сообщило агентство Kyodo.
По его словам, сегодня отношения двух стран складываются непросто, однако он подчеркнул желание Токио решить вопрос с Курильскими островами мирным путем.
Известно, что аналогичной позиции придерживается новый министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. «Что касается Курильских остров, мы намерены сохранить курс на решение проблемы статуса островов», — отметил он, заявив, что политика Токио по заключению мирного договора с Москвой остается неизменной.
Ранее посол Японии в России Акира Муто заявил, что переговоры между Москвой и Токио по мирному договору могут возобновиться лишь после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России 83 млн человек прошли профилактические медосмотры
- В Госдуму внесли законопроект об установке видеорегистраторов в такси
- Иностранцев в России трудоустроили на 40% больше год к году
- Экс-премьер Украины Азаров предрек исчезновение украинской нации
- В Москве маршрутка наехала на остановку, пострадали два человека
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Ингушетии
- Замначальника УФСИН Башкирии арестован по делу о вымогательстве у подчиненных
- В Махачкале загорелось здание кафе
- В РФ с начала года трудоустроили на 40% больше мигрантов, чем в 2023 году
- Японский премьер призвал заключить мирный договор с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru