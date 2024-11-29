Японский премьер призвал заключить мирный договор с Россией

По его словам, сегодня отношения двух стран складываются непросто, однако он подчеркнул желание Токио решить вопрос с Курильскими островами мирным путем.

Известно, что аналогичной позиции придерживается новый министр иностранных дел Японии Такэси Ивая. «Что касается Курильских остров, мы намерены сохранить курс на решение проблемы статуса островов», — отметил он, заявив, что политика Токио по заключению мирного договора с Москвой остается неизменной.

Ранее посол Японии в России Акира Муто заявил, что переговоры между Москвой и Токио по мирному договору могут возобновиться лишь после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

