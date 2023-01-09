Японский политолог заявил, что отношения между ВСУ и Зеленским становятся хуже
Украинский лидер Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже. Об этом заявил политолог Акихиро Матоба в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.
В пример Матоба привел поездку политика в США в конце прошлого года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от Вашингтона. Однако политолог отметил, что попытки выпросить больше военной техники являются бесполезными, так как у Украины становится все меньше солдат, которые могли бы ей пользоваться.
Ранее, 8 января, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки киевской стороны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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