В пример Матоба привел поездку политика в США в конце прошлого года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от Вашингтона. Однако политолог отметил, что попытки выпросить больше военной техники являются бесполезными, так как у Украины становится все меньше солдат, которые могли бы ей пользоваться.

Ранее, 8 января, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки киевской стороны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

