Японский политолог заявил, что отношения между ВСУ и Зеленским становятся хуже

Украинский лидер Владимир Зеленский начинает терять политическую власть, а его отношения с ВСУ становятся все хуже. Об этом заявил политолог Акихиро Матоба в статье, опубликованной на портале Yahoo News Japan.

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В пример Матоба привел поездку политика в США в конце прошлого года, итогом которой стал новый пакет военной помощи от Вашингтона. Однако политолог отметил, что попытки выпросить больше военной техники являются бесполезными, так как у Украины становится все меньше солдат, которые могли бы ей пользоваться.

Ранее, 8 января, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты значительно сократят помощь Украине, если убедятся в бесперспективности военной поддержки киевской стороны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:УкраинаВСУ
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