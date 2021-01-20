Япония заявила о своем суверенитете над южными Курилами

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что южная часть Курильских островов является предметом переговоров с Россией. При этом он сказал, что на нее распространяется суверенитет Японии. Речь об этом шла в среду во время дебатов в парламенте.

Премьер отметил, что такова «последовательная позиция» Токио по этому поводу, передает ТАСС.

Несмотря на оспаривание северных территорий (как в Японии называют южную часть Курил), Япония готова продолжать развивать совместную с РФ хозяйственную деятельность на южной части Курил, сообщил Суга. По его словам, такая деятельность не должна ущемлять юридические позиции обеих сторон.

Сенатор Косачев: Ответа Японии на призыв «захватить» Южные Курилы не будет

В 1945 году Курильские острова были включены в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи. Москва не раз заявляла, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что Япония встала на путь новой милитаризации и территориальных притязаний к соседям.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: instagram.com/suga.yoshihide
ТЕГИ:Курильские ОстроваЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры