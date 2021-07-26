Япония выразит протест РФ на фоне визита Мишустина на Итуруп

По его словам, визит Мишустина «заслуживает глубочайшего сожаления», так как «противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями». Как отметил Като, Япония «по различным дипломатическим каналам неоднократно направляла представления российской стороне» с призывом отказаться от поездки на Итуруп.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил Мишустину в ходе его поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

В качестве главы кабмина РФ Мишустин посетит Южные Курилы впервые.

