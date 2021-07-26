Мишустин в рамках рабочей поездки посетит Итуруп

Первым пунктом на Дальнем Востоке станет южнокурильский остров Итуруп. Премьер посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающий комплекс.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил Мишустину в ходе его поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

В качестве главы кабмина РФ Мишустин посетит Южные Курилы впервые.

Япония не пойдет ни на какое экономическое сотрудничество ни в целом на Дальнем Востоке, ни по Курильским островам, если не будет видеть за этим для себя перспективы решения территориального вопроса на устраивающих ее условиях, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

