Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России

Активы недружественных компаний и граждан недружественных стран в России будут использованы, в случае если страны G7 и ЕС начнут использовать доходы из замороженных российских резервов, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов

По его словам, средства, принадлежащие гражданам и компаниям из недружественных стран, хранятся на российских счетах в достаточном размере, передает «Радиоточка НСН».

