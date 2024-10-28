Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России
Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России, передает агентство Киодо.
Средства будут предоставлены в рамках кредита для Киева от стран G7, общая сумма выделенных средств, предположительно, составит 50 миллиардов долларов. Эту сумму страны рассчитывают выплатить Украине до 2027 года.
Активы недружественных компаний и граждан недружественных стран в России будут использованы, в случае если страны G7 и ЕС начнут использовать доходы из замороженных российских резервов, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов
По его словам, средства, принадлежащие гражданам и компаниям из недружественных стран, хранятся на российских счетах в достаточном размере, передает «Радиоточка НСН».
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