Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России

Япония выделит Украине три миллиарда долларов из доходов от активов России, передает агентство Киодо.

Средства будут предоставлены в рамках кредита для Киева от стран G7, общая сумма выделенных средств, предположительно, составит 50 миллиардов долларов. Эту сумму страны рассчитывают выплатить Украине до 2027 года.

Захарова предупредила Запад об ответе на использование российских активов

Активы недружественных компаний и граждан недружественных стран в России будут использованы, в случае если страны G7 и ЕС начнут использовать доходы из замороженных российских резервов, предупредил министр финансов РФ Антон Силуанов

По его словам, средства, принадлежащие гражданам и компаниям из недружественных стран, хранятся на российских счетах в достаточном размере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры