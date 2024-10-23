Захарова предупредила Запад об ответе на использование российских активов

Попытки Запада тем или иным способом отнять российские активы для финансирования Украины встретят реакцию России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, ответ Москвы на подобные действия будет очень болезненным.

«Любые покушения на российскую собственность повлекут ответ, причём очень для них болезненный», - сказала она.

Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, погашение которого будет осуществляться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияМИД РФЗападМария Захарова

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