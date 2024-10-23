Захарова предупредила Запад об ответе на использование российских активов

По её словам, ответ Москвы на подобные действия будет очень болезненным.

«Любые покушения на российскую собственность повлекут ответ, причём очень для них болезненный», - сказала она.

Ранее Европарламент одобрил кредит Украине в размере 35 млрд евро, погашение которого будет осуществляться за счёт доходов от замороженных российских активов, сообщает RT.

