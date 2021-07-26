Япония потребовала от России конструктивных действий по заключению мирного договора

Посол Японии Тоёхиса Кодзуки заявил, что действия России не служат развитию взаимовыгодных отношений. Такое заявление он сделал на встрече с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз посольства.

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Японская сторона потребовала от России конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе, по совместной хозяйственной деятельности, сообщается в пресс-релизе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин совершил визит на острова Курильской гряды. В ответ на это замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России Михаила Галузина в МИД и заявил протест в связи с этой поездкой.

После этого в МИД РФ в понедельник вызвали посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, ему выражен протест в связи с недружественными шагами Токио в контексте территориальных притязаний Японии к России.

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Фото: digital.gov.ru
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