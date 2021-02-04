Япония поприветствовала продление договора СНВ-3
Япония приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между РФ и США. Об этом говорится в заявлении в японского министерства иностранных дел.
Как отметили в ведомстве, соглашение отражает «значительный прогресс в ядерном разоружении». Также в японском МИД выразили надежду, что это приведёт к созданию широкой структуры контроля над вооружениями, затрагивающей разные страны мира и широкий спектр ядерных систем.
«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, Япония обязана возглавить усилия международного сообщества по построению мира без ядерного оружия», — подчеркнули в МИД.
Министерство иностранных дел РФ и посольство США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур для вступления в силу соглашения о продлении СНВ-III, напоминает RT.
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