Япония поприветствовала продление договора СНВ-3

Как отметили в ведомстве, соглашение отражает «значительный прогресс в ядерном разоружении». Также в японском МИД выразили надежду, что это приведёт к созданию широкой структуры контроля над вооружениями, затрагивающей разные страны мира и широкий спектр ядерных систем.

«Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, Япония обязана возглавить усилия международного сообщества по построению мира без ядерного оружия», — подчеркнули в МИД.

Министерство иностранных дел РФ и посольство США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур для вступления в силу соглашения о продлении СНВ-III, напоминает RT.

