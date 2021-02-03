Соглашение России и США о продлении ДСНВ вступило в силу
МИД РФ и посольство США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), сообщает пресс-служба ведомства.
В российском дипведомстве напомнили, что соглашение о продлении договора о СНВ вступило в силу 3 февраля и документ будет действовать «без каких-либо изменений и дополнений до 5 февраля 2026 года».
В заявлении МИД РФ говорится, что Россия готова вместе с США работать над укреплением глобальной стратегической стабильности».
В дипведомстве добавили, что для возвращения российско-американского диалога «на устойчивую траекторию» и достижения «новых крупных результатов», необходимы значительные усилия. В связи с этим Москва призывает Вашингтон «проявить столь же ответственный подход и конструктивно откликнуться на российские инициативы».
Ранее Россия и США приняли решение продлить договор СНВ-3 на пять лет без предварительных условий и дополнений. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.
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