Премьер Японии приедет в Россию после визита Медведева на Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию с официальным визитом после поездки главы российского правительства Дмитрия Медведева на Курилы. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, сообщает Reuters.

По словам представителя японского правительства, лидерам России и Японии необходимо провести личную встречу, так как есть некие «проблемы между двумя странами».

Напомним, что в пятницу, 2 августа МИД Японии опубликовал сообщение, в котором подчеркивалось, что Токио выражает крайнее сожаление в связи с поездкой премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Позднее Министерство иностранных дел Японии опубликовало еще один комментарий по этому поводу, содержащий информацию о протесте российской стороне. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал, что ожидать от Японии в ответ на посещение островов руководством России.