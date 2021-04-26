Китай пообещал России усилить поддержку на фоне западных санкций

Китайские власти заявили, что готовы усилить поддержку России из-за введенных против нее санкций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Он подчеркнул, что Китай против односторонних санкций и будет поддерживать Россию, в том числе в вопросах защиты государственного суверенитета, сообщает ТАСС.

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Представитель МИД КНР также отметил, что в Пекине надеются на восстановление конструктивного диалога между США И Россией на принципах взаимного уважения, что приобретает особую важность в условиях пандемии, когда перед международным сообществом стоят новые вызовы, которые предстоит решить.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что результаты санкций США в отношении России близки к тому, на что рассчитывал Вашингтон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииКитай
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