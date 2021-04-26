Китай пообещал России усилить поддержку на фоне западных санкций

Представитель МИД КНР также отметил, что в Пекине надеются на восстановление конструктивного диалога между США И Россией на принципах взаимного уважения, что приобретает особую важность в условиях пандемии, когда перед международным сообществом стоят новые вызовы, которые предстоит решить.

Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что результаты санкций США в отношении России близки к тому, на что рассчитывал Вашингтон.

