Япония продолжит консультации с Россией по Курилам
Япония намерена продолжать консультации с Россией об организации совместной деятельности на Южных Курилах в рамках мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Как отметил глава МИД, стороны условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции стран.
«Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме. Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — цитирует Мотэги ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании на Курилах особого налогового режима, напоминает RT. Бизнес на десять лет освободят от уплаты основных налогов, а также понизят страховые взносы до 7,6 процента.
Позже генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что подобный режим противоречит позиции Японии по Курильским островам. Като выразил сожаление из-за позиции Москвы и в МИД советника-посланника посольства в Токио Геннадия Овечко, отмечает РИА ФАН.
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