Япония продолжит консультации с Россией по Курилам

Как отметил глава МИД, стороны условились, что совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции стран.

«Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме. Вместе с этим обсуждением мы также намерены продвигать создание атмосферы для подписания мирного договора», — цитирует Мотэги ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании на Курилах особого налогового режима, напоминает RT. Бизнес на десять лет освободят от уплаты основных налогов, а также понизят страховые взносы до 7,6 процента.

Позже генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что подобный режим противоречит позиции Японии по Курильским островам. Като выразил сожаление из-за позиции Москвы и в МИД советника-посланника посольства в Токио Геннадия Овечко, отмечает РИА ФАН.

