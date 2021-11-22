Янукович обвинил Украину в возникновении угрозы полномасштабной войны в Донбассе

Угроза перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия возникла по вине Украины. Об этом заявил бывший президент страны Виктор Янукович по случаю годовщины «Евромайдана». Обращение экс-главы государства опубликовал его представитель Юрий Кирасир.

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По словам Януковича, ситуация в Донбассе существенно ухудшилась по сравнению с прошлым годом, и речь идет о том, «как избежать перерастания существующего конфликта в полномасштабные военные действия».

«Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием и прочим. Именно на этих обещаниях ведь и пришли к власти», — подчеркнул экс-президент.

По мнению Януковича, расчет Киева исключительно на поддержку западных партнеров ошибочен, и стране необходимо перейти «к принципиально новой стратегии развития». В частности, бывший президент предлагает принять нейтральный статус государства: это «даст возможность остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика».

Кроме того, Янукович считает, что Украине необходимо разработать новую стратегию социально-экономического развития, обеспечить «справедливый незаангажированный суд», свободу слова, борьбу с коррупцией и соблюдение прав человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВиктор Янукович
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