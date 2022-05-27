Янукович: государственности Украины грозит полное уничтожение

По мнению Януковича, Украине не только грозит потеря территорий на юге и востоке, но и на западе. Как считает бывший президент, Украина может быть вынуждена «пойти на слияние с Польшей» из-за экономических проблем по защите страны.

Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.



