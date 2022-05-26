Шольц заявил, что Запад не примет «навязанного мира» на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин недооценил единство и силу НАТО и Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что российскому лидеру нужно постоянно давать понять, что навязанного на чужих условиях мира на Украине не будет.
«Не будет навязанного мира. Украина этого не примет, и мы не примем», - заключил он.
Ранее Шольц заявил, что единственной возможностью для снятия санкций с России является мирное соглашение между Москвой и Киевом, сообщает RT.
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