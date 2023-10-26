Путин и Явлинский обсудили прекращение огня на Украине
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорием Явлинским, заявила в четверг пресс-служба партии.
Уточняется, что главной темой обсуждения стала спецоперация на Украине и возможность прекращения огня. Явлинский подробно изложил президенту свою позицию.
«Лидер «Яблока» считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать», - говорится в заявлении.
В «Яблоке» заявили, что президентские выборы на встрече Явлинского с Путиным не обсуждались.
Путин ранее заявил, что на Украине задумывается о переговорном процессе, но этого недостаточно, пишет RT.
В начале июня 2022 года сообщалось об отъезде Явлинского из России. Спустя две недели политик вернулся в страну, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru