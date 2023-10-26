Путин и Явлинский обсудили прекращение огня на Украине

Уточняется, что главной темой обсуждения стала спецоперация на Украине и возможность прекращения огня. Явлинский подробно изложил президенту свою позицию.

«Лидер «Яблока» считает, что необходимо как можно скорее начинать переговоры о прекращении огня и готов лично в них участвовать», - говорится в заявлении.

В «Яблоке» заявили, что президентские выборы на встрече Явлинского с Путиным не обсуждались.

Путин ранее заявил, что на Украине задумывается о переговорном процессе, но этого недостаточно, пишет RT.

В начале июня 2022 года сообщалось об отъезде Явлинского из России. Спустя две недели политик вернулся в страну, напоминает «Радиоточка НСН».

