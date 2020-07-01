«Яблоко» и движение «Нет» поймали на фальсификации экзит-поллов
Telegram-канал «Медиатехнолог» сообщил о фальсификации результатов данных экзит-поллов, которые проводили движение «Нет» и партия «Яблоко» по голосованию по поправкам к Конституции РФ в Москве.
«После «плохих» утренних результатов прошла команда, и экзитполщики стали записывать людей «За» в графу «Нет». Часть удалось заснять на видео», - сообщает «Медиатехнолог».
Таким образом, были записаны данные респондентов, которые голосовали за поправки к Конституции РФ, в графу «против».
Ранее НСН сообщала, что 53% москвичей заявили, что проголосовали за поправки, против проголосовали лишь 25% респондентов. Еще 22% отказались от ответа.
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