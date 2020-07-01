Экзит-поллы: 53% респондентов проголосовали за поправки
В Москве за поправки к Конституции РФ проголосовали 53% человек, 25% - против, еще 22% отказались отвечать. Такие данные сообщает исследовательская компания ИНСОМАР на 16:00 (мск).
По данным ЦИК на 15:00, на всего в столице проголосовали около половины граждан. Из них 12.58% воспользовались дистанционным электронным голосованием в период с 25 по 30 июня.
Как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.
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