«Я тоже никогда их не забуду»: Поклонская ответила на угрозы Украины

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев никогда не забудет и не оставит в покое Поклонскую. По словам Кулебы, генпрокуратура, минюст, МВД занимаются вопросами экстрадиции дипломата.

«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — заявила Поклонская в беседе с РИА Новости.

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы была назначена послом России в Кабо-Верде 13 октября, напоминает телеканал «360». После назначения на Украине заявили, что Поклонская вела «преступную деятельность» и совершила государственную измену, работая в Крыму. В связи с этим Киев обратился к властям Кабо-Верде по вопросу экстрадиции посла. Однако МИД республики исключил возможность выдачи Поклонской, отмечает РИА ФАН.

