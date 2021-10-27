«Я тоже никогда их не забуду»: Поклонская ответила на угрозы Украины
Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская иронично прокомментировала угрозу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы «не оставлять ее в покое».
Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев никогда не забудет и не оставит в покое Поклонскую. По словам Кулебы, генпрокуратура, минюст, МВД занимаются вопросами экстрадиции дипломата.
«Я тоже никогда их не забуду. А также помню про тех, кто устроил госпереворот на Украине и их прислужников, которые превратили некогда цветущую и развивающуюся страну в руину», — заявила Поклонская в беседе с РИА Новости.
Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы была назначена послом России в Кабо-Верде 13 октября, напоминает телеканал «360». После назначения на Украине заявили, что Поклонская вела «преступную деятельность» и совершила государственную измену, работая в Крыму. В связи с этим Киев обратился к властям Кабо-Верде по вопросу экстрадиции посла. Однако МИД республики исключил возможность выдачи Поклонской, отмечает РИА ФАН.
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