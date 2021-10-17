«Могут крокодилам скормить». Сатановский предупредил Поклонскую об опасности в Кабо-Верде

«Совершенно неважно, в чём его (посла Венесуэлы в Кабо-Верде – прим. НСН) американцы обвинили - обвинить они могут кого угодно в чём угодно. Важен прецедент. Кабо-Верде -государство бедное, маленькое. Ну, говорят они сейчас, что с Поклонской ничего такого произойти не может. И что с того? Сегодня одно говорят, завтра другое делают... Африка! Могут и крокодилам скормить», — считает Сатановский.

Политолог считает, что России необходимо заранее продемонстрировать готовность защитить своего дипломата. Прежде всего, от намерений Украины и ее покровителя в лице США.

«При этом они заранее должны об этом знать и понимать, что ответ им до такой степени не понравится, что с неё надо пушинки сдувать, надеясь, что ничего ни по какой причине с послом России в Кабо-Верде не случится», - отметил Сатановский.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев обратился к властям Кабо-Верде относительно «преступной деятельности» Поклонской, которую обвинили в госизмене из-за работы в Крыму. Как сообщают СМИ, украинская сторона действительно обратилась к африканской республике по поводу посла РФ, однако в Кабо-Верде не намерены рассматривать вопрос экстрадиции Поклонской.

