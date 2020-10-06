Навальный описал встречу с Меркель: «Очень умная женщина»

Российский оппозиционер Алексей Навальный в видеоинтервью блогеру и журналисту Юрию Дудю рассказал о визите канцлера Германии Ангелы Меркель к нему в клинику Charite. Политик подтвердил то, о чём раньше писали СМИ: разговор был частный, не политический.

«Ничего сенсационного не было сказано. Она зашла, и у меня была первая мысль: «Это же больница, хорошо, что я хоть как-то одет». Это был частный разговор с семьёй, я не будут говорить о подробностях. Но там не было сказано ничего значительного, это не был политический разговор», - отметил Навальный.

По словам политика, его впечатлила осведомлённость Меркель.

«Меня поразило, насколько она в курсе всяких подробностей и очень хорошо понимает, что происходит в России: про Хабаровск, про Белоруссию ,во всех деталях… Причем начала говорить на русском языке. Мы потом перешли на английский, но мне показалось, что она могла бы говорить на русском весь разговор. Очень умная, продвинутая женщина», - рассказал Навальный.

Оппозиционер сейчас проходит реабилитацию в Германии после того, что называют попыткой отравления. Немецкие врачи и сторонники Навального убеждены, что Навальный был отравлен боевым ядом «Новичок». Российские врачи подтверждений этому не нашли.

