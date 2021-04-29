«Я не стремилась к власти»: Тихановская не будет участвовать в новых президентских выборах
Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не стремилась к власти и не намерена участвовать в новых выборах президента республики. Об этом политик рассказала на интернет-семинаре вашингтонского Института имени Маккейна.
«Я не стремилась к власти. У меня никогда не было таких амбиций», — цитирует Тихановскую ТАСС.
Политик отметила, что планирует организовать «новые свободные и справедливые выборы», к проведению которых стремится белорусская оппозиция, однако сама не будет принимать в них участие.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о победе своего кандидата Тихановской.
Противники Лукашенко вышли на массовые акции протеста, требуя его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 284 / сут.
Умерли
110 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 442 / сут.
- Кравчук: Встреча Путина и Зеленского состоится
- Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с COVID в Москве
- НАТО начала выводить войска из Афганистана
- Медведев предложил эксперимент по переходу на четырехдневку
- «Я не стремилась к власти»: Тихановская не будет участвовать в новых президентских выборах
- Миллер сообщил о смене стратегии «Газпрома»
- Россия подала заявку на проведение «Экспо-2030»
- Ресторатор рассказал о правильном маринаде для шашлыка
- Европарламент призвал страны Евросоюза выслать российских дипломатов
- Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru