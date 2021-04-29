«Я не стремилась к власти»: Тихановская не будет участвовать в новых президентских выборах

Оппозиционер, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не стремилась к власти и не намерена участвовать в новых выборах президента республики. Об этом политик рассказала на интернет-семинаре вашингтонского Института имени Маккейна.

«Я не стремилась к власти. У меня никогда не было таких амбиций», — цитирует Тихановскую ТАСС.

Политик отметила, что планирует организовать «новые свободные и справедливые выборы», к проведению которых стремится белорусская оппозиция, однако сама не будет принимать в них участие.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о победе своего кандидата Тихановской.

Противники Лукашенко вышли на массовые акции протеста, требуя его отставки. Тихановская выехала в Литву в целях безопасности.

