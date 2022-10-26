WSJ: В Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции

Европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой Киеву помощи. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

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Отмечается, что один из европейских дипломатов, комментируя запрос оказать Киеву бюджетную поддержку, отметил, что Евросоюз «масштабно» рассматривает такую проблему.

«Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», - сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над тем, чтобы выделять Украине ежемесячно 1,5 миллиарда евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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