WSJ: В Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции

Отмечается, что один из европейских дипломатов, комментируя запрос оказать Киеву бюджетную поддержку, отметил, что Евросоюз «масштабно» рассматривает такую проблему.

«Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», - сказал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над тем, чтобы выделять Украине ежемесячно 1,5 миллиарда евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

