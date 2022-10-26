WSJ: В Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции
Европейские чиновники обеспокоены коррупцией на Украине, которая может отразиться на эффективности предоставляемой Киеву помощи. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.
Отмечается, что один из европейских дипломатов, комментируя запрос оказать Киеву бюджетную поддержку, отметил, что Евросоюз «масштабно» рассматривает такую проблему.
«Однако основной вопрос состоит в том, сколько усилий нужно приложить в области структурных реформ, в которых украинская экономика давно нуждается», - сказал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК работает с государствами-членами ЕС над тем, чтобы выделять Украине ежемесячно 1,5 миллиарда евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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