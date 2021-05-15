WSJ: Трамп ищет новую соцсеть для взаимодействия с пользователями

Развивающаяся сеть CloutHub, которая популярна среди консерваторов, а также альтернативная Facebook платформа FreeSpace - эти ресурсы, по данным источника издания, Трамп рассматривает в первую очередь для общения с единомышленниками. Отмечается, что может появиться и третий претендент.

Бывший американский лидер намерен сообщить о своем решении по поводу соцсетей к 4 июля. Издание не исключает, что Трампу понадобится несколько площадок, чтобы компенсировать функции Twitter, Facebook и YouTube.

Также стало известно, что Трамп намерен от интернет-платформ получить аванс за привлечение пользователей в соцсеть, пишет Газета.ru.

Напомним, аккаунты экс-президента США в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.

