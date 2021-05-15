WSJ: Трамп ищет новую соцсеть для взаимодействия с пользователями
Экс-президент США Дональд Трамп ведет переговоры с онлайн-платформами, чтобы выбрать новую площадку для взаимодействия со сторонниками. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Развивающаяся сеть CloutHub, которая популярна среди консерваторов, а также альтернативная Facebook платформа FreeSpace - эти ресурсы, по данным источника издания, Трамп рассматривает в первую очередь для общения с единомышленниками. Отмечается, что может появиться и третий претендент.
Бывший американский лидер намерен сообщить о своем решении по поводу соцсетей к 4 июля. Издание не исключает, что Трампу понадобится несколько площадок, чтобы компенсировать функции Twitter, Facebook и YouTube.
Также стало известно, что Трамп намерен от интернет-платформ получить аванс за привлечение пользователей в соцсеть, пишет Газета.ru.
Напомним, аккаунты экс-президента США в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Snapchat были заблокированы в январе этого года после штурма Капитолия его сторонниками.
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