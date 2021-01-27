WSJ: США временно остановили поставки вооружений в ОАЭ

По данным издания, речь идет о "незавершенных военных поставках". По информации WSJ, новая администрация намерена изучить вопрос поставок высокоточных боеприпасов в ОАЭ и истребителей F-35 в Саудовскую Аравию.

РИА Новости отмечает, что ранее СМИ сообщали о подписанном за час до начала работы Байдена на посту президента соглашении между США и ОАЭ. Эмираты должны были получить 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников.

WSJ отмечает, что Байден во время предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении "в кратчайшие сроки" прекратить поддержку военного конфликта, который ведет Саудовская Аравия в Йемене. Однако позиция официальных лиц США, по данным издания, такова: сделка после детального изучения ее условий все-таки состоится.

