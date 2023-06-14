WSJ: США тайно возобновили переговоры с Ираном

По информации издания, представители Белого дома трижды ездили в Оман для контактов с иранскими чиновниками. Вашингтон намерен добиться освобождения своих заключенных и сдержать развитие ядерной программы Тегерана, утверждает газета со ссылкой на источник.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Белый дом признает право Израиля нанести удар по Ирану, если тот получит ядерное оружие.

Как сообщает «Радиоточка НСН», представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби анонсировал усиление военного присутствия США в Персидском заливе.

