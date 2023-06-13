СМИ: США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии

По данным турецкого агентства, очередная американская колонна проследовала на территорию Сирии из Ирана через пропускной пункт «Эль-Валид».

«До 40 транспортных средств направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют курдские боевики», — отмечается в сообщении.

Источники подчеркивают, что американским военным в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер направили бронетехнику, грузовики с боеприпасами и бензовозы.

Ранее СМИ сообщили, что США вооружают боевиков в Сирии для борьбы против Турции, пишет РИА ФАН. По данным агентства Anadolu, в конце мая Вашингтон передал отрядам «Рабочей партии Курдистана» реактивные системы залпового огня HIMARS.

В апреле МИД Сирии потребовал от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов и незамедлительно покинуть территорию республики, напоминает «Свободная пресса».

