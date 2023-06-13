СМИ: США перебрасывают подкрепление на военные базы в Сирии
США перебрасывают подкрепление на свои военные базы в Сирии. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на источники.
По данным турецкого агентства, очередная американская колонна проследовала на территорию Сирии из Ирана через пропускной пункт «Эль-Валид».
«До 40 транспортных средств направились накануне к военным объектам США в сирийской провинции Хасеке, которую контролируют курдские боевики», — отмечается в сообщении.
Источники подчеркивают, что американским военным в районах Румейлан, Шеддади и Талль-Бейдер направили бронетехнику, грузовики с боеприпасами и бензовозы.
Ранее СМИ сообщили, что США вооружают боевиков в Сирии для борьбы против Турции, пишет РИА ФАН. По данным агентства Anadolu, в конце мая Вашингтон передал отрядам «Рабочей партии Курдистана» реактивные системы залпового огня HIMARS.
В апреле МИД Сирии потребовал от США прекратить поддержку терроризма и сепаратистов и незамедлительно покинуть территорию республики, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru