WSJ: США объявили ЧС в здравоохранении из-за оспы обезьян

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за оспы обезьян. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Как пишет газета, планируется, что это позволит ускорить использование вакцины против вируса данного вида оспы.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе штаммов оспы обезьян.

Оспа обезьян - инфекционное заболевание, симптомами которой являются высокая температура, сильное недомогание и характерная сыпь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеСША
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