WSJ: США и КНР близки к соглашению о китайских бумагах на биржах Америки

Власти США и Китая близки к соглашению, которое позволит реализовывать китайские бумаги на американских фондовых биржах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

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По данным издания, речь идет о соглашении на проверку американскими регуляторами документов торгующихся в США китайских фирм, как того требует новое законодательство. Ранее китайские власти отказывались соглашаться на такие проверки, объясняя это соображениями нацбезопасности.

В случае достижения договоренности это защитит бумаги более 200 китайских компаний от делистинга с американских бирж в начале 2024 года. Среди них, в частности, Alibaba Group Holding, JD.com Inc. и Baidu Inc и другие.

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ФОТО: РИА Новости
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