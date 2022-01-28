WSJ: Санкционный план Байдена нацелен на российские банки и импорт

Администрация президента США Джо Байдена сужает свои цели для экономических санкций против России и планирует ударить по крупным российским банкам, госкомпаниям и необходимому импорту. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как пишет издание, запланированные действия в отношении России находятся на стадии завершения. По словам чиновников администрации, меры не имеют аналогов за последние десятилетия.

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможное введение США финансово-экономических санкций против России будет эквивалентно разрыву отношений.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДжо Байден
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