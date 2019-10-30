Израиль объявил об экстрадиции россиянина Буркова в США

В Израиле подписали документ об экстрадиции в США удерживаемого российского гражданина РФ Алексея Буркова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минюст.

Соответствующий документ подписал министр юстиции страны Амир Охана после завершения судебного разбирательства.

О задержании Буркова стало известно в конце 2015 года. Его обвиняют в преступлении в области компьютерной безопасности.



