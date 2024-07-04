«Именно по этой причине Зеленский избегает интервью — из-за осведомленности Карлсона. Он же выдает себя чуть ли не за защитника мировой цивилизации. А Карлсон понимает, что как раз Зеленский разрушитель мировой цивилизации», - заявил он в беседе с NEWS.ru.

По словам Цекова, Карлсон хорошо осведомлен о ситуации на Украине, поэтому Зеленскому будет сложно убедить его в правоте своей позиции.

Ранее известный российский журналист Андрей Кондрашов в разговоре с «Радиоточкой НСН» рассказал, что возможное интервью Карлсона с Зеленским не повлияет на перспективы мирного урегулирования конфликта, поскольку «путь к миру только в успехах России на фронте».

